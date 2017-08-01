وفاة الممثل والكاتب المسرحي الأمريكي سام شيبارد عن 73 عاما

(أ ف ب): توفي الممثل الأمريكي سام شيبارد المعروف بحضوره الكبير على الشاشة، وعدة أدوار مميزة وبموهبة التأليف، على ما أعلن غاري غرانت الذي أخرج الكثير من مسرحياته.

وتوفي سامويل شيبارد رودجرز وهو اسمه الكامل عن 73 عاماً، لإصابته بالتصلب الجانبي الضموري المسمى أيضاً مرض شاركو على ما أوضح غاري غرانت أستاذ المسرح في جامعة باكنيل.

وكان سام شيبارد يتمتع بكاريزما كبيرة ظهرت خصوصاً في أفلام مثل “ستيل ماغنولياز″ مع جوليا روبرتس في العام 2001، و”اوغست: اوسيدج كاونيتي” مع ميريل ستريب قبل سنوات قليلة.

ولد شيبارد في فورت شيريدان في ولاية ايلينوي (شمال) وترعرع في كاليفورنيا (غرب)، وكتب حوالي 50 مسرحية وحاز جائزة بوليتزر عن مسرحيته “بورييد تشايلد” العام 1979.

وهو ألف سيناريو أفلام أيضاً لروبرت التمان، مثل “فول فور لوف” ولفيم فندرز “باريس تكساس″ الذي حاز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان العام 1984.

وكان شريك حياة المغنية والشاعرة باتي سميث. لكن علاقته الأطول كانت مع الممثلة جيسيكا لانغ واستمرت حوالي ثلاثين عاماً وأنجب منها طفلين. وله طفل أول من الممثلة أولان جونز في العام 1970.