كازاخستان تحتج على توقيف مصر ستة طلاب من مواطنيها

(الأناضول): أرسلت كازاخستان مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية على خلفية أوضاع ستة طلاب كازاخستانيين موقوفين في القاهرة.

وأوضح أنوار جايناكوف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، عبر بيان، أن “سلطات بلاده لم تتلق حتى اليوم أي إشعار رسمي من الطرف المصري بشأن ملابسات وأسباب توقيف 6 طلاب كازاخستانيين، ومكان تواجدهم”، حسب المذكرة التي اطلعت عليها “الأناضول”.

وأكد أن “السلطات الكازاخستانية تجري بشكل يومي اتصالات مع الأطراف المعنية في مصر، إلا أنها لم تأت بأي نتيجة إيجابية بعد”.

وطالب جايناكوف مصر بـ”تقديم توضيحات بشأن مصير الطلاب الـ 6 الموقوفين لديها منذ 12 يومًا”.

جدير بالذكر أن الطلاب الكازاخستانيين الذين توجهوا إلى مصر بغية تعلم اللغة العربية، لم يتواصلوا مع ذويهم منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، ليتبين بعد 5 أيام أنهم موقوفون لدى الأجهزة الأمنية في القاهرة.

وحتى صباح الثلاثاء، لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول الواقعة أو ما ذكرته التقارير الإعلامية.