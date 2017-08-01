خطر الإصابة بالسرطان يرتفع لدى النساء اللواتي يعانين التهاباً مزمناً في اللثة

(أ ف ب): تواجه النساء اللواتي انقطع عنهن الطمث ويعانين من التهاب مزمن في اللثة، ارتفاعاً في احتمال الاصابة بسرطان بنسبة 14 % ولا سيما في المريء على ما ظهرت دراسة نشرت الثلاثاء.

ولاحظ الباحثون الذين نشرت دراستهم في مجلة “كانشسر ابيديميولودجي بايوماركرز اند بريفانشن” الطبية، ان هؤلاء النساء يواجهن خطراً أعلى بوضوح للاصابة بسرطان الرئة والثدي والمرارة والميلانوما أي سرطان الجلد القوي.

وأجريت الدراسة بين عامي 1999 و2013 وشملت أكثر من 65 ألف امرأة بين سن 54 و86 عاماً، أجبن على استمارة حول وضعهن الصحي على فترة متابعة من ثماني سنوات بمعدل وسطي.

وكانت دراسات سابقة أشارت الى ان اشخاص مصابين بأمراض في الفم اكثر عرضة للإصابة ببعض السرطانات.

الا انها الدراسة الاولى التي تركز على علاقة التهاب اللثة المزمن بالتحديد، بكل السرطانات في صفوف النساء بعد عمر معين على ما شددت الطبيبة جين واكفاتسكي وينده عميدة كلية الصحة في جامعة نيويورك العامة في بافالو والمعدة الرئيسية للدراسة.

الا انه من الضروري اجراء دراسات اضافية لمعرفة كيف يمكن لهذا النوع من الالتهابات في الفم ان يساهم في الاصابة بسرطان على ما اوضحت.

ومن الفرضيات المطروحة ان بكتيريات موجودة في القلح الذي يتراكم على الاسنان او اللعاب قد تجد طريقها الى الدم.

وقالت الطبيبة ان احتمال الاصابة بسرطان المريء وهو الاعلى، عائد الى قربه من الفم.

وامراض الفم تطال وتقضي على النسيج الداعم للاسنان واللثة وعظام الفم.

وهذا المرض بطيء نسبياً ويتطور على عقود عدة.