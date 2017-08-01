الإحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب العربية للمرة الـ 116

(الأناضول): هدم الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 116 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب”:” وصلت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح وهدمت القرية وتركت سكانها بمن فيهم النساء والأطفال في العراء”.

وأضاف:” تركونا تحت أشعة الشمس الحارقة (..) يريدون تهجيرنا والاستيلاء على أرضنا”.

واستدرك قائلاً:” بحمد الله فإننا وبمساعدة متطوعين والنساء والأطفال شرعنا بإعادة بناء القرية من جديد”.

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها القرية في الخامس من يوليو/تموز الماضي.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها، وعددهم بالعشرات، يصرون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وقالت منظمة “ذاكرات”، التي تضم نشطاء إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، في تقرير سابق، إن قرية العراقيب أقيمت للمرة الأولى، في فترة الحكم العثماني على أراضي اشتراها السكان.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكانها منذ عام 1951 بهدف السيطرة على أراضيهم.

وأشارت “ذاكرات” إلى أن السلطات الإسرائيلية، لا تعترف بعشرات القرى في منطقة النقب، ومن ضمنها العراقيب، وترفض تقديم أي خدمات لها.