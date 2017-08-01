الجزائري بونجاح: تجديد عقدي مع السد القطري كان أفضل قرار

(د ب أ): وصف الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري قرار تجديد تعاقده مع النادي حتى عام 2021 بالقرار الأفضل في مسيرته في ظل شعوره بالارتياح الكبير في قطر وبالتحديد مع السد.

وقال النجم الجزائري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي من معسكر النمسا: “أنا مرتاح للغاية فى قطر وبيني وبين إدارة الزعيم تفاهم كبير، وأتمنى أن أقدم الأفضل دائما وأساعد الفريق على حصد الألقاب”.

وشدد بونجاح على أهمية فترة الإعداد التى يخوضها السد حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد 2017 / 2018، مشيرا إلى أن الموسم الماضي كان صعبا للغاية على الفريق، ولكن السد كلله بالنجاح بالفوز بلقبين مهمين في كأس قطر وكأس الأمير، “وكان لهما الدور الرئيسي فى إسعاد جماهير النادي وهذا الأمر يضعه لاعبو السد نصب أعينهم دائما”.

وأضاف بونجاح “نعمل بقوة وخلال فترتين صباحا ومساء من أجل خوض التدريبات بكل قوة والوصول لأفضل جاهزية، وأتمنى أن تبتعد عن اللاعبين الإصابات حتى تكون المجموعة كاملة مع انطلاق الدوري”.

وعن المنافسة فى الموسم الجديد، قال بونجاح “المنافسة ستكون قوية للغاية بين العديد من الفرق، وبعد اندماج لخويا والجيش أصبح فريق الدحيل أكثر قوة، بالإضافة للتطورات التي شهدها فريق العربي وأيضا فريق الغرافة والذى دعم صفوفة جيدا”.

وأضاف هداف فريق السد “في الموسم الماضي سجلت 29 هدفا فى كل البطولات، وسوف أسعى خلال الموسم الجديد إلى تسجيل المزيد لمساعدة الفريق على المنافسة على كل البطولات”.

وأبدى بونجاح سعادته بالمشاركة مع الفريق فى بطولة دوري أبطال أسيا من دور المجموعات، والتى تعد الأكثر أهمية بالنسبة للزعيم بعد وداع البطولة في الموسم الماضي من الملحق الفاصل فى إيران.

ووجه بونجاح فى نهاية حديثه رسالة لجمهور السد قائلا “جمهور الزعيم جمهور كبير وكلهم رجال، ووقفوا بجانب اللاعبين كثيرا فى حالة الخسارة قبل الانتصار، ونشكرهم كثيرا ونتمنى منهم الدعم المستمر”.