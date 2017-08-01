تركي يحفظ  سلالة كلاب نادرة ,وثاني يكرس حياته لرعاية الحيوانات الضالة

(الأناضول): يبدو أن إهتمام الأتراك برعاية الحيوانات في حالة إزدياد ، فقد نذر التركي “دورموش أوزتورك”، نفسه للمساهمة في الحفاظ على سلالة كلاب “جاتال بورون” في بلدة طرسوس بولاية مرسين ( الصورة أعلاه).

أما التركي “عمر فاروق قيرجين” (45 عامًا) فقد دأب على تكريس حياته لمساعدة الحيوانات الضالة، فما كان منه إلا أن أسس مأوى لها على قطعة أرض اشتراها بأموال ورثها عن والده؛ حتى يتسنى له إطعامها وعلاجها ورعايتها. قيرجين، منذ طفولته وهو يشعر بحب تجاه الحيوانات لدرجة أنه كان يحزن بشدة كلما رأى قطة أو كلبًا مريضًا أو جريحًا، بحسب ما أفاد به في حديث لمراسل ا(لأناضول). وأضاف قيرجين أنه اشترى بالأموال التي ورثها عن أبيه ثمانية دونماتٍ من الأراضي؛ لتأهيل الحيوانات المريضة، وتغذيتها بواسطة بقايا العظام والدجاج التي يجمعها من مصانع المواد الغذائية الموجودة في محيط مدينة إسطنبول (الصورة أعلاه ) .