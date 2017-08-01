المتحدث باسم الصدر: بن سلمان اعترف بوجود أخطاء في إدارة بلاده السابقة

بغداد – “القدس العربي”: أقر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بوجود أخطاء في الإدارة السعودية السابقة، و أكد الطرفان على ضرورة تلافيها، حسب ما أفاد المتحدث باسم الصدر، صلاح العبيدي.

وأضاف العبيدي، في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن الصدر وبن سلمان اتفقا على تغليب لغة الاعتدال والتخلص من الخطاب الطائفي، مشيراً إلى أن “التدخل الإيراني والسعودي والتركي في الشأن العراقي كان سلبياً”.

وأوضح بالقول، أن “إيران تبحث عن مصالحها في العراق.. ولن نعطِ فرصة لأي طرف لأن يحقق مصالحه على حساب المصالح العراقية”.

وكان زعيم التيار الصدري وصل إلى مدينة جدة، الأحد، في زيارة نادرة للسعودية ، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية لزيارة السعودية، وكان في استقباله وزير المملكة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان.