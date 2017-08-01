إصابة نحو 70 شخصا أثناء محاولة العبور إلى سبتة

مدريد -(رويترز) -قالت جمعية الصليب الأحمر إن نحو 70 مهاجرا من جنوبي الصحراء الكبرى أصيبوا اليوم الثلاثاء أثناء محاولة إجتياز السياج الحدودي الشائك بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضع لحكم إسبانيا.وقالت الشرطة المحلية إن 200 شخص هرعوا نحو الحدود في محاولة للوصول إلى أوروبا وإن نحو 60 منهم نجحوا في دخول المنطقة.ويتسلق المهاجرون أو يخترقون عادة السياج المحيط بجيبي سبتة ومليليه الخاضعين للحكم الإسباني أو يحاولون الوصول لهما سباحة على طول السواحل المغربي.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن عدد المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا عبر سبتة ومليليه خلال الشهور الستة الأولى من العام بلغ 3200 شخص وهو أكثر من مثلي العدد في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبمجرد الوصول إلى الجيبين، تعيد السلطات المهاجرين إلى أوطانهم أو ينتقلون إلى البر الرئيسي لإسبانيا التي يستخدمها العديد منهم كنقطة وصول إلى بقية أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم حكومة سبتة إن المهاجرين استخدموا أدوات لقطع الأسلاك لاختراق إحدى البوابات. وأضاف أن هناك ما بين ألف و1500 شخص يخيمون في مناطق الأحراش المحيطة بالجيب تحينا لفرصة اجتياز الحدود.وقال الصليب الأحمر إن 14 شخصا نقلوا للمستشفى.

وكانت المحاولة الرئيسية السابقة لدخول أحد الجيبين في مايو /أيار عندما حاول نحو 300 مهاجر القفز فوق السياج في مليليه ونجح نحو 100 منهم في عبور الحدود.