إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة تنتهك الاتفاق النووي

(رويترز): نقلت وكالة تسنيم للأنباء الثلاثاء عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله، إن طهران شكت لمجلس الأمن الدولي من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في تموز/يوليو وقالت إنها تنتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الكبرى.

ونسبت الوكالة إلى لاريجاني قوله، “قيمت الهيئة المشرفة على اتفاق إيران النووي العقوبات الأمريكية الجديدة ورأت أنها تتعارض مع أجزاء من الاتفاق النووي”.

وأضاف “تقدمت إيران بشكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتهاك أمريكا للاتفاق النووي”.