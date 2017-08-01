مسؤول أممي يدعو إلى “وقف كامل” لإطلاق النار في جنوب السودان

(الأناضول): قال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام، الثلاثاء، إن “إعادة إحياء اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة عام 2015، تتطلب الوقف الكامل لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف المتحاربة”.

كلام لاكروا جاء في تصريحات مقتضبة للصحافيين في عاصمة جنوب السودان جوبا، التي وصلها اليوم.

ويجري لاكروا زيارة إلى جنوب السودان تستمر 3 أيام.

في سياق ذي صلة، طالب بول رواج، حاكم ولاية “مايووت” (400 كم شمال شرق جوبا)، جميع منظمات الإغاثة بالعودة إلى الولاية بعد أن أعادت قوات المعارضة المتحالفة مع الحكومة فرض سيطرتها عليها الأسبوع الماضي.

وكانت الولاية تحت قبضة المعارضة المسلحة الموالية لـ”ريك مشار”.

وقال رواج، عبر بيان، إن “هناك حاجة ماسة لعودة جميع المنظمات الإنسانية (…) أحتاجكم من أجل تقديم المساعدات لشعب الولاية”.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، سحبت المنظمات الانسانية العاملة في مايووت جميع أفرادها العاملين بالمنطقة إلى ولاية جونقلي المجاورة، وذلك إثر تجدد المواجهات بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة المسلحة التابعة لمشار.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.