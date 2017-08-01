البرلمان الباكستاني يبدأ التصويت لانتخاب رئيس وزراء جديد

(د ب أ): بدأ نواب البرلمان الباكستاني التصويت لانتخاب رئيس جديد للوزراء، ليحل محل نواز شريف، الذي استقال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت المحكمة العليا قراراً بعدم أهليته.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحون، إلا أن فوز شهيد خاقان عباسي - وهو مساعد سياسي لشريف منذ فترة طويلة – يعتبر مؤكداً، وذلك بسبب الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في الجمعية الوطنية أو مجلس النواب.

ومن المقرر أن يصوت 342 عضواً في الجمعية الوطنية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، ويحتاج الفائز إلى الحصول على تأييد نصف نواب البرلمان على الأقل أو 172 نائباً.

ومن المتوقع أن يصوت ما لا يقل عن 230 عضواً لصالح عباسي، وفقاً لتقديرات مجلس النواب.