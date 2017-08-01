سفير فلسطين بأنقرة: مباحثات عربية وإسلامية للحيلولة دون عقد قمة إفريقية إسرائيلية

إسطنبول – الأناضول : كشف السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن أن وفودا عربية وإسلامية ستزور القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، “بهدف إجراء حوارات معمقة”، للحيلولة دون إقامة القمة الإفريقية الإسرائيلية المرتقبة نهاية أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وعلى هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، بمدينة إسطنبول، قال مصطفى، إن “إسرائيل لا تستحق هذه القمة بناءً على تصرفاتها”.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إن قمة إفريقية إسرائيلية ستعقد في دولة توغو نهاية أكتوبر، مشيرةً أن الأخيرة ستوجه دعوات إلى 54 دولة إفريقية للمشاركة في القمة المقرر أن تستمر 4 أيام، كما توقعت الصحيفة مشاركة ما بين 20 – 30 رئيس دولة في القمة.

ولفت السفير الفلسطيني إلى أن “الإسرائيليين يحاولون تسميتها قمة إفريقية، لكنها في الحقيقة (ستعقد) مع عدد محدود من الدول، وأعتقد أن إسرائيل تولي القارة الإفريقية اهتماماً خاصاً، من خلال ابتزازها والتأثير على مواقفها التي كانت داعمة للقضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل لا تستحق أن يتم التعامل معها على هذا المستوى الرفيع، ونأمل أن تعيد الدول الإفريقية النظر في تنسيقها مع إسرائيل”.

وحول القمة المرتقبة، رأى فايد أنه من الصعب تسميتها قمة، كونها لم يتم إدراجها ضمن مقررات وأجندة الاتحاد الإفريقي، وإنما يتم التحضير لها من خلال التنسيق مع بعض الدول، “بمعنى أن الاتحاد الإفريقي لم يقر هذه القمة تحت رعايته”.

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في أكثر من مناسبة منذ العام الماضي بما فيها خلال زيارته إلى إفريقيا (في يوليو/تموز 2016)، أنه يسعى إلى التقارب مع القارة السوداء بـ”هدف كسر التأييد التلقائي للفلسطينيين في المؤسسات الدولية التي يحظون فيها بدعم واسع″.

وسبق أن دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول الإفريقية إلى ربط أي تقدم في علاقة القارة بإسرائيل، بمدى التزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

التعاون الإسلامي

وفيما يتعلق باجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أضاف السفير الفلسطيني “نعوّل على هذا الاجتماع الهام كثيراً، ونتطلع إلى أن يخرج هذا اللقاء بمخرجات تتناسب مع حجم الأحداث التي جرت في مدينة القدس″.

واستدرك قائلاً “نراهن على أن يخرج من هذا اللقاء الهام ثلاثة رسائل هامة، الأولى رسالة دعم وصمود للمقدسيين في القدس، والثانية رسالة إلى إسرائيل بوجوب التوقف عن الاعتداءات اتجاه المسجد الأقصى، وثالثاً أن يخرج هذا المؤتمر بآليات للتنسيق مع الدول المؤثرة في العالم، لإلزام إسرائيل على احترام القانون الدولي”.

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.

وعلى مدار أسبوعين من الفترة الماضية، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قمعت خلالها الشرطة الإسرائيلية التظاهرات الفلسطينية الرافضة لتقييد الدخول للمسجد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وصباح اليوم الثلاثاء أيضاً، اقتحم نحو 1079 مستوطنا، المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذى لاقى رفضاً فلسطينياً، وهو ما ينذر بعودة التوتر في القدس والأقصى.

ضرورة التنسيق

وفي معرض رده على سؤال حول مشاركة محمد دحلان في جلسة المجلس التشريعي بغزة الأسبوع المنصرم، اعتبر السفير الفلسطيني “أن الخطوات غير المنسقة مع الأطراف المختلفة، سوف تصب في تكريس الانقسام (الفلسطيني)، لذلك نرى أن الخطوات الفردية التي لا تتم بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، لا تصب في الاتجاه الصحيح”.

وشدد على أن” حالتنا الفلسطينية تستوجب تحقيق المصالحة، وحالة الانقسام التي نعيشها منذ العام 2007 لن تكون في مصلحة أحد، وهذا يصب في مصلحة إسرائيل فقط، لذلك يجب أن يكون الرد من طرفنا بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الإنقسام”.

والأربعاء الماضي، شارك النائب المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، في جلسة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، وألقى خلالها كلمة عبر تقنية “الفيديو كونفرس″، الأمر الذي استنكرته حركة فتح.