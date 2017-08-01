تداعيات رياضية لحصار قطر : تأجيل خليجية السلة ومنع إنتقال لاعب

الدوحة -(د ب أ)- يبدو أن تبعات الحصار الخليجي المفروض على قطر قد بدأت تمتد إلى الجانب الرياضي أيضا ، وليس سياسيا أو دبلوماسيا فقط ،وهو ما ظهر بشكل واضح في مقاطعة الدول الخليجية الثلاثة البحرين والإمارات والسعودية لكافة الأحداث الرياضية التي تنظمها قطر ،وأبرزها بطولة كأس الخليج لكرة القدم والتي باتت اقامتها في شهر كانون أول/ديسمبر المقبل بالدوحة وفقا للموعد المحدد سلفا محل شك.فيما لم تجد اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة مفراً من تأجيل البطولة الخليجية للشباب تحت 17 سنة لكرة السلة ، والتي كان مقرراً إقامتها في البحرين خلال الفترة من 4 إلى 11 أغسطس /آب الحالي.. لتقام في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2018 أملا في إنتهاء الازمة الخليجية ،لكن وفي حالة إستمرار هذه الأزمة سيتم نقل البطولة إلى العاصمة العمانية مسقط.وعقدت اللجنة إجتماعها في عمان برئاسة علي المالكي، أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة، وبحضور محمد علي السبيعي، الأمين العام للجنة التنظيمية.وناقش المجتمعون هذا الملف الشائك لهذه البطولة في ظل الظروف الحالية التي تفرضها دول الحصار، والتي تحرم المنتخب القطري من دخول البحرين والمشاركة في البطولة، وهذا المنع جعل إقامة البطولة أمراً غير قانوني، فضلاً عن تعرض الاتحاد البحريني لكرة السلة لغرامة مالية كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وإيقاف أنشطة ومشاركات الاتحاد لمدة عامين على الأقل.

وفي الوقت الذي طلب فيه الاتحاد القطري لكرة السلة ضرورة إقامة البطولة في موعدها مع ضرورة تأكيد الموافقة على دخول منتخب قطر لمملكة البحرين، وفي حالة تعذر ذلك يتم نقلها إلى سلطنة عمان، طلبت إتحادات الإمارات والبحرين والسعودية تأجيل البطولة. وقال محمد علي السبيعي، الأمين العام للجنة التنظيمية في تصريحات صحفية إن قرار التأجيل جاء من خلال عملية التصويت التي أجريت خلال الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وفي شأن أخر رفض نادي السيلية القطري الموافقة على إنتقال حارسه جريجوري جوميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى أحد الأندية السعودية الراغبة في التعاقد معه .وكان السيلية قد فتح الباب أمام رحيل الحارس جوميس الذي يحمل البطاقة السوداء لأن النادي لن يتمكن من قيده في القائمة الموسم المقبل بعد قرارات إتحاد الكرة الاخيرة بإلغاء البطاقات السوداء للاعبين المقيمين في الأندية ،وهو ما جعل أحد الأندية السعودية يدخل في مفاوضات مع إدارة السيلية للتعاقد مع الحارس، إلا أن مجلس إدارة نادي السيلية برئاسة عبد الله العيدة رفض تماما فكرة انتقال جريجوري إلى احد الاندية السعودية بالذات .وقال محمد على المري مدير عام نادي السيلية تعليقا على هذا العرض في تصريحات صحفية : “موقفنا ثابت من مسألة العروض السعودية وهو الرفض التام لمناقشتها من الاساس مهما كانت المغريات المالية ولو وصل العرض المادي إلى مليار ريال بسبب الحصار المفروض على قطر سياسيا حيث اننا لن نقبل ابدا التعامل مع من يريد الاضرار بقيادتنا وشعبنا”.