احتفال في نابلس ابتهاجا بإزالة الإحتلال الإسرائيلي لإجراءاته الأمنية على مداخل المسجد الأقصى

نابلس – الأناضول : شارك مئات الفلسطينيين في احتفال دعت له حركة “فتح”، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الثلاثاء، “ابتهاجا”، بإزالة الإحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية، كانت قد نصبتها على مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إنه “من حق الفلسطينيين والمقدسيين أن يحتفلوا بما حققه أهالي القدس، خلال صمودهم على بوابات المسجد الأقصى”.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال المهرجان:” العدو الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء، ليستثمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة، في محاولة لتحقيق مخططاته في المسجد الأقصى بكل سرعة، فوضع البوابات والمجسات والحواجز″.

وتابع:” تلك الإجراءات الإسرائيلية لاقت موقفاً جهادياً عظيماً من كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ومن رئيسه محمود عباس، الذي اتخذ موقفاً حكيما، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وقال:” الفلسطينيون سئموا الحديث عن سلام لا يريده الاحتلال أبداً، فهو أصبح وهماً، وهذه فرصة لنا كفلسطينيين لتغيير السياق والاصطفاف جميعا موحدين”.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي رداً على نصب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى.