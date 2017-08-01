إشبيلية يستعيد لاعبه القديم خيسوس نافاس

اشبيلية – (د ب أ)- أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الثلاثاء عن توصله لاتفاق مع اللاعب خيسوس نافاس من أجل العودة لصفوف الفريق خلال المواسم الأربعة المقبلة. ولعب نافس، الذي يشغل مركز لاعب الوسط، في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي خلال السنوات الأربع الأخيرة، قبل أن يقرر العودة لنادي إشبيلية، الذي بدأ مسيرته معه في الـ 15 من العمر. ومن المقرر أن يتم تقديم نافاس لوسائل الإعلام والجمهور مساء غد الأربعاء في ملعب النادي الأندلسي، سانشيز بيزخوان. وخاض نافاس أولى مبارياته مع الفريق الأول لإشبيلية في نوفمبر/تشرين ثان 2003 ووصلت عدد مبارياته إلى 393 مباراة رسمية، سجل خلالها 34 هدفا طوال 10 مواسم. وطوال تلك الفترة، حصد إشبيلية لقبين في بطولة الدوري الأوروبي، ولقب وحيد في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقب في كأس السوبر الإسباني.