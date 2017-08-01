رئيس مجلس الأمة الكويتي : نأمل في رأب الصدع الموجود في الجدار الخليجي

الكويت – د ب أ : أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء عن أمله في نجاح مساعي أمير البلاد في رأب الصدع الموجود في الجدار الخليجي.

وقال الغانم ، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد اليوم في مجلس الأمة ، إن وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الإقليمية في المنطقة ، مشيرا إلى أنه شرح الكثير من التفاصيل ودور وساطة الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف ” نقلت إلى الاجتماع رسالة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تتزامن مع الظروف الاقليمية الاستثنائية الدقيقة المحيطة بنا لاسيما ونحن نبحر في بحر لجي متلاطم الامواج ” .

وأشار إلى أن “الأمير دعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة لأسباب عدة منها أن أمير البلاد يلعب دور الوسيط العادل والنزيه في العديد من قضايا المنطقة وبدعم دولي عال ، فضلا عن التأثير المباشر لعلاقاتنا الخارجية على أمن الكويت والكويتيين داخل وخارج البلاد ” مؤكدا أن أمير البلاد محيط بكل المخاطر والمخاوف التي تدور في أذهان النواب والشعب الكويتي ومأخوذة في عين الاعتبار لديه .

وأضاف الغانم أن أمير البلاد شدد على تحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على اللحمة الوطنية وعدم دفع البلد للانزلاق في أي أمر يفرق المجتمع ويشتته ويدق إسفين الفتنة .

وحسب الغانم ، أكد النواب أنهم لن يصرحوا أي تصريحات من شأنها أن تحدث انزلاقا أو فتنة أيا كان نوعها ، كما أجمع النواب الحضور على نقل رسالة إلى الأمير بأنهم كلهم خلف القيادة السياسية والأمير فيما يتخذه من إجراءات ، وتعهدوا بالحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة.

وذكر الغانم أن هذه الرسالة النيابية تؤكد ما يميز الكويت والكويتيين بأننا ورغم سقف الحرية العالي والديمقراطية إلا أننا في وقت المحن نقف كالبنيان المرصوص خلف القيادة السياسية .

وأكد الغانم أن الاجتماع ايجابي للغاية وكان عقده ضروري لعدم القدرة على اتخاذ أي اجراء لائحي آخر خلافا لعقد هذا الاجتماع في مكتب المجلس .

وأضاف الغانم أنه تم التطرق خلال الاجتماع لخلية العبدلي بكافة اتجاهاتها ومن المؤكد أن الأحكام هي عناوين الحقيقة ويجب أن يطبق القانون بحذافيره وبمسطرة واحدة كما تم عرض عدد من قضايا أمن الدولة والمال العام والتشديد على ضرورة جلب المتهمين والفاسدين والخونة.

وكان حضر الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل و28 نائبا هم إجمالي النواب المتواجدون داخل الكويت .