الى أين تتجه طائرة نيمار؟

“القدس العربي” : أحدث نجم برشلونة نيمار، ضجة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صوره في دبي، دون أن يكشف عن سبب تواجده في الإمارات العربية المتحدة، بعد ساعات قليلة من عودته من معسكر إعداد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ مسلسل شائعات الثلاثاء، بتقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المحسوبة على النادي الكتلوني، عنوانه “نيمار لن يعود لبرشلونة”، على إعتبار أنه سافر إلى الخليج، لقضاء وقت مع مجموعة من أصدقائه المُقربين، تمهيدًا لعودته إلى وطنه، كي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.إلا أن التقارير الواردة من داخل النادي، أشارت إلى أن وجود صاحب الـ25عامًا في دبي، مُجرد رحلة قصيرة مدتها ساعات قليلة، ليحصل على راحة، بعد رحلاته الأخيرة الشاقة، التي كان آخرها السفر من برشلونة إلى مدينة شنغهاي، للقيام بأنشطة ترويجية في المدينة الصينية الضخمة، وذلك في أعقاب عودته من أمريكا.في الوقت ذاته، نفت أغلب وسائل الإعلام الفرنسية ما أثارته بعض الصحف القطرية، عن احتمال تقديمه، كأغلى لاعب في التاريخ من قلب العاصمة الدوحة، ويُقال أن إدارة النادي الباريسي، تتناقش مع السلطات الفرنسية لتأمين حفل تقديمه للصحفيين والجماهير من ملعب “حديقة الأمراء”، وهذا بالتزامن مع تغريدة من شبكة BEIN، والتي فُسرت على أنها إشارة واضحة إلى اقتراب الصفقة.

وقالت الشبكة الرياضية التي يُديرها رئيس وصيف الليغ1 الموسم الماضي، أنها علمت من مصادرها الخاصة، أن اللاعب أخبر بعض المسؤولين في ناديه، أنه قرر مغادرة “كامب نو”، ما عزز صحة الأنباء التي تتحدث عن إقترابه من الذهاب إلى عاصمة الضوء، مقابل تسديد قيمة فسخ عقده الفلكية، التي تُقدر بنحو 250 مليون يورو.

وحتى هذه اللحظة، ما زال الغموض يُسيطر على مسار طائرة نيمار المُغادرة من دبي، فهل سيعود إلى برشلونة تمهيدًا لعودته للتدريبات صباح اليوم؟ أم إلى هنا انتهى ارتباطه بالمارد الكتلوني بعد تخلصه من قيد الدعاية التجارية “الإجبارية” في الصين؟ عمومًا الساعات القليلة القادمة ستُظهر كل شيء.