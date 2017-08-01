أثيوبيون يحكون معاناتهم عقب عودتهم من السعودية

أديس أبابا (رويترز): عاد ألاف الأثيوبيين إلى بلادهم من السعودية بعد أن طالبت سلطات المملكة العمال المقيمين بشكل غير شرعي بمغادرة البلاد أو التعرض للسجن. وتقول السلطات السعودية إن هناك زهاء 400 ألف أثيوبي يعملون بشكل غير شرعي في المملكة بينما تقول وزارة الخارجية الأثيوبية إنها لم تتمكن من تسجيل سوى 130 ألفا فقط.وتزامن هرع الأثيوبيين للعودة لوطنهم مع بلوغ المهلة، التي منحتها المملكة للعمالة الوافدة المقيمة بشكل غير شرعي والتي استمرت 90 يوما، نهايتها في 25 يوليو/ تموز.وقال بعض الذين وصلوا إلى المطار الرئيسي في أديس أبابا إنهم شعروا بالراحة بمجرد وصولهم للوطن.وقالت لبابة تاجو “في غاية السعادة بالعودة للوطن. عشت في البلد العربي أربع سنوات وقلت لنفسي كفى غربة. سأحاول أن أعمل بأقصى طاقتي وأبقى في بلدي”.

إثيوبيا: المرسوم السعودي صدر دون توقع من جانبنا وسنوفر فرص عمل للعائدين

قال ميليس عليم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية إن الحكومة تعمل على توفير وظائف للعائدين. وأضاف “الحكومة لديها صناديق دوارة لتوفير فرص عمل لمواطنينا، للشباب في البلاد لخلق فرص عمل. بالتالي سيكون مواطنونا العائدين من السعودية جزءا من هذه المبادرة”. لكنه أردف أن هذه العودة لم تكن متوقعة. وتابع عليم “المرسوم صدر دون توقع من جانبنا. وعودة هذا الحجم، هذا العدد من السكان خلال فترة وجيزة يمثل تحديا آخر. كما تعرفون فإن السعودية دولة كبيرة جدا ويعيش مواطنونا في أنحاء مختلفة منها”..

وكثير ممن عادوا لأثيوبيا كانوا ممن يعملون في السعودية خادمات في منازل أو مربيات أطفال وعادة ما كانت تصدر تقارير تشير إلى عملهم في ظل ظروف صعبة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية دول الخليج، وبينها السعودية، بسبب تعاملها مع العاملين الأجانب.

عائدة تشكو من سؤ المعاملة بالسعودية

وقالت تيرهاس فيسيها التي عاشت وعملت في السعودية لخمس سنوات “ليس لديهم أي تعاطف مع خادماتهم. بل إنهم لا يعتبرونا بشرا. لا يظنون أننا يمكن أن نتعب أبدا. هذا يجعل المرء يكره نفسه حتى لو على الرغم من الحاجة لتوفير بعض المدخرات لإرسالها للوطن وهذه العقلية التي تجعل المرء يتحمل كل شيء”.

وعلى الرغم من أن مبادرة الاتجاه نحو التصنيع، التي تقودها الدولة، حولت أثيوبيا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا إلا أن نحو ثلث سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 99 مليون نسمة ما زالوا يعيشون بدخل يقل عن 1.90 دولار يوميا، أي أقل من حد قياس الفقر المدقع الذي يضعه البنك الدولي. وإضافة للسفر إلى دول الشرق الأوسط يغامر ألوف الأثيوبيين أيضا بالمشاركة في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة تعبر البحر المتوسط من أجل الهجرة لأوروبا بشكل غير شرعي.

وتقول إفتو محمد، التي سافرت للسعودية في عام 2014 ولديها خمسة أطفال، إنها تساعد أيضا والديها وأقاربها.وأضافت لـ “رويترز “أفكر حاليا في السفر لدولة أخرى. أنى لن أن أبقى هنا مكتوفة الأيدي. لدى نفقات كثيرة ويجب تغطيتها كما علي أن أُطعم هؤلاء الأطفال وأوفر لهم نفقات كسائهم وتعليمهم إضافة إلى دفع الإيجار. من أين أغطي كل تلك النفقات هنا؟”.

ويدخل بعض العمال الأثيوبيين السعودية بشكل شرعي لكنهم يخالفون فيما بعد شروط إقامتهم بتغيير أعمالهم. كما أن كثيرين يجري تهريبهم عبر الحدود أو يأتون كمعتمرين ثم لا يعودون لبلدهم. واختار بعض الأثيوبيين تصحيح أوضاعهم والبقاء في السعودية.