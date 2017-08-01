دعوات لحماية الأقصى من التهويد ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في اجتماع “التعاون الإسلامي”

إسطنبول – الأناضول : دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه، وحماية المقدسات في القدس القديمة من إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي المستمرة، وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء الخارجية بالمنظمة بشأن المسجد الأقصى، والذي انطلق في إسطنبول الثلاثاء.

وفي السياق نفسه طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الدول الأعضاء بالمنظمة والمؤسسات المالية والأهلية والقطاع الخاص، والأفراد إلى تقديم جميع أنواع المساعدة لأهالي القدس الشريف.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للإجتماع أن “المنظمة وعبر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقوم بتنفيذ مشاريع تغطي جميع أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، بالإضافة إلى تمويل صندوق التضامن الإسلامي منذ إنشائه، والعديد من المشاريع بدولة فلسطين بقيمة 27 مليون دولار أمريكي، وبخاصة، صيانة المسجد الأقصى والقطاع الصحي ومشاريع البنية التحتية بالقدس الشريف”.

وقال العثيمين إن “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف يضع على كاهل الدول الأعضاء بالمنظمة مسؤولية فردية ومشتركة، من أجل اتخاذ التدابير لمواجهة هذا التحدي”.

ووجه العثيمين تحيته لـ”الشعب الفلسطيني المرابط في القدس″، منوّها بـ”عزيمة المقدسيين التي أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لمطالبهم المشروعة”.

وانطلقت بعد ظهر اليوم، في إسطنبول، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدعم القدس والمسجد الأقصى.

ويحضر المؤتمر الذي تنتهي فعالياته مساء اليوم، 44 ممثلاً عن دول منظمة التعاون الإسلامي.

المالكي: يجب أن تطالب “التعاون الإسلامي” بحرية الشعب الفلسطيني وتبني منظومته الاقتصادية

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه “يجب على أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بأن يطالبوا بحرية الشعب الفلسطيني، وبناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية على أرضه”.

وشدد المالكي في كلمته على أنه “ينبغي أن نسمح للأمة الإسلامية في البناء الحضاري بفلسطين، وأن يكون بناؤنا على المستوى الوطني ومن ثم على مستوى الدول الإسلامية، لذلك نطالب المنظمة بوضع حد لإسرائيل إزاء ممارساتها هناك”.

وأضاف “نجتمع اليوم والفلسطينيون يحق لهم أن يحتفلوا بالانتصار الذي حققوه (بعد إجبارهم الجمعة الماضية، إسرائيل على إزالة القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى)، لأن الفلسطينيين حققوا انتصارهم عبر المقاومة السلمية في القدس الشريف”.

وتابع بهذا الخصوص “الفلسطينيون دافعوا عن حقهم في العيش وممارسة شعائرهم الدينية في القدس الشريف بحرية كاملة، واستنكروا وضع البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وغيرها من العوائق التي تحول دون ممارسة شعائرهم الدينية”.

وتابع “المستوطنون يضعون أيديهم على المسجد الأقصى، ويحرضون المجتمع الإسرائيلي على المسجد الأقصى، لبناء الهيكل الإسرائيلي، وهناك آلاف الإسرائيليين الذين يجتمعون في القدس والمسجد الأقصى، تحت حماية الجنود الإسرائيليين، ويدعون إلى إغلاق المسجد الأقصى، والمقدسيين سيواجهون ذلك بكل عزم”.

تجدر الإشارة أنه صباح اليوم الثلاثاء، اقتحم نحو 1079 مستوطنا، المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذى لاقى رفضاً فلسطينياً، وهو ما ينذر بعودة التوتر في القدس والأقصى.

ورأى أن” التهديدات في المسجد الأقصى زادت عما كانت عليه في الماضي، وهنالك أطراف (لم يسمها) تتراجع عن الالتزام بواجباتها اتجاه المسجد الأقصى، والتجاوزات الإسرائيلية ينبغي أن تواجه من خلال وحدتنا، ولا ينبغي لنا أن نستخدم منظمة التعاون الإسلامي لأي هدف سياسي، ولا نسمح لأي عضو في المنظمة في استخدامها لمصلحة سياسية، كون أن المنظمة أسست من أجل الحفاظ على مدينة القدس الشريف”.

الصفدي : حماية الأقصى عهد فلسطيني أردني عربي إسلامي

بدوره حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من “أزمات أشد خطورة ستتفجر في المنطقة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، كتلك التي نشهدها اليوم من اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى”، وشدد على أن حماية الأقصى من التهويد هو “عهد فلسطيني أردني عربي إسلامي”.

وتابع أن “القدس تجمعنا اليوم، لنؤكد أن حماية المسجد الأقصى من محاولة الاحتلال تهويد هويتها العربية الإسلامية المسيحية، عهد فلسطيني أردني عربي إسلامي”.

وشدد على أن “الشعب الفلسطيني أحبط المخططات الإسرائيلية التي كانت تهددف إلى فرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك، في خرق واضح للالتزامات الإسرائيلية، وأنه صمد صمودًا تاريخيًا، وأجبر إسرائيل على إلغاء كل الإجراءات الأحادية التي أرادت عبرها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للحرم الشريف”.

الجبير: نعطي القضية الفلسطينية أولى اهتماماتنا

على صعيد متصل قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده “تعطي القضية الفلسطينية أولى اهتماماتها، وسيظل موقفها كما كان سابقًا مستندًا على ثوابت تهدف إلى السلام الشامل، وعلى أساس الحقوق المشروعة”.

وشدد على أنه “من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وهو أمر يتفق مع كافة الأعراف الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي”.

وشدد على أن “السعودية تؤكد أن إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى يمثل انتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

واعتبر الجبير أن “هذا العمل يشكل تطورًا خطيرًا من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال: “المملكة تؤكد على مطالبة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

أوغلو: وعي الفلسطينيين بأهمية الأقصى يفوق كل ثناء

من جانب آخر قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الوعي الذي أبداه الشعب الفلسطيني حيال المسجد الأقصى، على مدار 14 يوما، يفوق كل ثناء.

وأوضح أوغلو أن الإحتلال الإسرائيلي اتخذ في نهاية المطاف موقفا يصب في اتجاه المنطق.

وأعرب عن تمنياته في أن يدرك الإحتلال بشكل تام مدى أهمية القدس والمسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، بعد اليوم.

ودعا جاويش أوغلو كافة المسلمين الذين تتاح لهم الفرصة، لزيارة القدس ومعانقة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن حل الدولتين، هو الإطار الأساس لتسوية الصراع في المنطقة، ولحين تحقيق ذلك، فإن احترام قدسية القدس والمسجد الأقصى ومكانتهما التاريخية، واجب ومسؤولية قانونية (على اسرائيل).

وأردف قائلا:” بالأفعال وليس بالأقوال الجوفاء، ينبغي أن ندعم ملايين الفلسطينيين الذي يرزحون تحت الاحتلال الاسرائيلي أو الذين اضطروا للجوء إلى دول أخرى “.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن أحداث الأقصى تحتم على العالم الاسلامي القيام بمراجعة ذاتية.

وتابع متسائلا: ” لماذا نختلف فيما بيننا؟ ولماذا لا نستطيع مساعدة أشقائنا كما ينبغي؟”، مشددا على ضرورة عدم نسيان حقيقة أن الخلافات بين المسلمين إنما تفرح أعداء الاسلام.

ودعا جاويش أوغلو كل من يرغب في الوقوف بوجه الظلم في المنطقة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال:” ينبغي أن نتوخى جميعا الحذر حيال الاستفزازات، ولا يمكن القبول بأي حظر أو قيود على المسجد الأقصى، بما فيها تحديد أعمار المصلين”.