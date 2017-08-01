خالد سليم أصيب بجروح في تركيا وعاد الى القاهرة

القاهرة – القدس العربي

تبين أن الفنان المصري خالد سليم أصيب بجروح من جراء حادث تعرض لها في تركيا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث ظهرت جروحه بعد نشره عدداً من الصور على صفحته الشخصية بموقع “آنستغرام”.

وكشف خالد سليم في الصور عن الإصابة التي تعرض لها بسبب أمطار تركيا القوية والتي تسببت في تحطم زجاج السيارات، وعلق على الصور قائلًا: “كنت في تركيا في شغل.. لتوزيع بعض الاعمال الجديدة مع الموزع اسماعيل تونش بيليك.. وقررت أروح أتغدى في مكان والجو كان رائع.. شمس ونسمة هوا جميلة.. فجأة الجو قلب رياح.. وفي الوقت ده كنت اتحركت من المطعم واتمشيت شوية على رجلي.. بعد الرياح الدنيا غيمت.. وابتدت حاجات كتير تطير من قوة الرياح.. وابتدت الدنيا تنقط مطر بسيط.. تحول الي بَرَد معقول (قطع جليد).. الى بَرَد مش معقول.. قاتل.. حجم البَرَد كان كبير اوي وبينزل بعنف.. وبعدها السيول.. اللي جابت اخر العاصفة.. اه .. العاصفة دي ما عدتش على تركيا من ١٦٠ سنة.. شفتوا الحظ .. الحمدلله على كل شيء انا وصلت القاهرة الحمدلله من يومين.. وكله فل”.

وأصيب خالد سليم بسبب العاصفة في يده ووجهه وتلقى عدداً من رسائل جمهوره الذي تمنى له السلامة.