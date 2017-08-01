البرلمان الباكستاني ينتخب شهيد خاقان عباسي رئيسا للوزراء

(الأناضول): انتخب البرلمان الباكستاني بالأغلبية، الثلاثاء، شهيد خاقان عباسي، رئيسًا جديدًا للوزراء خلفًا لنواز شريف، الذي تقدم بإستقالته قبل أيام على خلفية قرار قضائي. وحصل عباسي (58 عاما) على 221 صوتًا مقابل 47 صوتًا لأقرب منافسيه، نويد قمر، مرشح “حزب الشعب” الباكستاني، حسب ما ذكرت صحيفة “داون” الباكستانية.

وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني سردا صادق، في تصريح صحفي، أن عباسي حصل على 221 صوتا من أصل 342، وهو رقم يتجاوز الأغلبية المطلوبة للفوز والمقدرة بـ 172 صوتا. وبعد إعلان النتيجة رسميا سيتم رفعها للرئيس ممنون حسين، تمهيدًا لدعوة عباسي لأداء اليمين الدستورية، ومن ثم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وبهذا سيكون شهيد عباسي رئيس وزراء باكستان الـ18 خلفا لنواز شريف الذي عزلته المحكمة العليا بأمر قضائي، وتم حل حكومته بموجب القرار.