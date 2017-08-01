تركيا تصادق على اتفاق لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

أنقرة – الأناضول : صادقت تركيا، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وحسب مذكرة التفاهم، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية، اليوم، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين.

كما سيعقد الجانبان ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين، بجانب العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي.

وبموجب مذكرة التفاهم، أيضًا، يتعاون الطرفان في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية.

كما سيتم تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه، وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.