العاهل الأردني يصل اليوم إلى جدة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها ولي العهد السعودي

الرياض – د ب أ : من المتوقع أن يصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جدة، مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى السعودية تدوم عدة ساعات، حيث سيلتقي خلالها مع نائب الملك، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث آخر تطورات الاوضاع في المنطقة ، خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى أخر تطورات الاوضاع في المنطقة والوضع الخليجي وما آلت إليه جهود الوساطة الكويتية إضافة إلى الوضع في اليمن والجهود المبذولة لحل الازمة التي نشأت قبل حوالي عامين.

كما سيبحث الجانبان الجهود التي بذلت لإزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن الخميس الماضي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى خلال الأيام الماضية، الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم، كما أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى بالفترة الماضية، وذلك لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد وفق ما أعلنه بيان للديوان الملكي السعودي.