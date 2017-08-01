  غوارديولا يُضيف المهاجم الواعد لقائمة المغادرين

“القدس العربي” : أفادت تقارير إنكليزية شبه مؤكدة، أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أعطى مهاجمه النيجيري الشاب كليتشي إهيناشو، الضوء الأخضر لمغادرة قلعة “الاتحاد”، لينضم لكتيبة المغادرين، المتوقع أن تتزايد في الأيام القليلة الماضية. وبحسب الأنباء المُتداولة الآن في مختلف الصحف والمواقع البريطانية، فإن المهاجم الأفريقي البالغ من العمر 20عامًا، وافق على بنود الشخصية في عقده مع ناديه الجديد “ليستر سيتي”، ولم يتبق سوى اختبار الفحوصات الطبية، الذي سيعقبه مباشرة، إعلان إتمام الصفقة، مقابل رسوم لن تَقل عن 25 مليون جنيه إسترليني . الصحفي “سام لي”، المتواجد باستمرار داخل النادي السماوي، أكد أن الإدارة الإماراتية استعانت بأفكار عملاقي الليغا “ريال مدريد وبرشلونة”، بوضع بند، يُتيح لهم إستعادة اللاعب في المستقبل، نظير مبلغ لا يزيد عن 31 مليون إسترليني، كما أيد صحة التقارير التي تُشير إلى إستعداد اللاعب للخضوع للفحص الطبي في “كينج باور” اليوم الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن إجراءات النقل، ستنتهي الأسبوع المُقبل.

وكان بطل العالم تحت 17عامًا من قبل، من الوجوه المُبشرة في بداية رحلته مع فريق السكاي بلو، حتى أنه في موسمه الأول، خرج بثمانية أهداف من مشاركته في 26 مباراة في الدوري، لكن بعد قدوم غوارديولا، تغير حاله من النقيض إلى النقيض، ووضح ذلك، بقرار استبعاده من الجولة الأمريكية. وإذا رحل المهاجم الأعسر، سيكون أحد ضحايا مذبحة غوارديولا، التي بدأت بالتخلص من أصحاب الثلاثينات “ويلي كابييرو، بكاري سانيا، بابلو زابليتا، جايل كليشي”، قبل أن ينضم إليهم مؤخرًا الحارس جو هارت، والمهاجم الإسباني نوليتو، والمدافع الأيسر ألكسندر كولاروف، مع احتمالات كبيرة لخروج الثنائي الفرنسي سمير نصري وأإلياكيم مانغالا – كما ألمح المدرب بنفسه في حديثه الأخير مع الصحفيين .