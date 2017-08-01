سوزان نجم الدين تجري عدداً من عمليات التجميل في دبي

لندن – القدس العربي

كشف أحد المراكز الطبية المتخصصة بعمليات التجميل في دبي بدولة الامارات أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين أجرت العديد من عمليات التجميل لديهم، في الوقت الذي تشير المعلومات الى أن نجم الدين اقتربت من سن الخمسين.

وكتب المركز الذي تتحفظ “القدس العربي” عن نشر اسمه على صفحته على “فيسبوك”: “أكيد الفنانة سوزان نجم الدين كانت اتخبرني انه برأيها (…) افضل مستشفى جراحة تجميل بعد النتائج التي حصلت عليها من نضارة وشد ونفرتيتي واجهزة نحت ورسم اميركية للجسم والوجه”.

وأضاف المركز: “ما أجمل الجسم والخصر ماشاء الله والوجه رائع نضارة وإعادة رسم الملامح كما نعلم المشاهير يعتنون دائما بجمالهم”.