مفاجأة سعد المجرد: أغنية جديدة كتبها في السجن

لندن – القدس العربي

ألقى الفنان المغربي المعروف بقنبلة فنية على رؤوس جمهوره ومحبيه عندما أعلن عن استعداده طرح أغنيته الجديدة من مقر اقامته الجبرية في باريس، على أن كلمات الأغنية كتبها وهو وراء قضبان السجن الذي استمر طويلاً.

وكشف المجرد أنه سيطلق أغنيته الجديدة في 8 آب/ أغسطس القادم، ونشر صورة على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” كتب عليها: (let go)، وأرفقها بتعليق قال فيه: “شكرا جزيلا لكل من ساهم في رسم البسمة على وجهي، هذه مفاجأتي لكم، أتمنى من خلالها أن أرسم البسمة على وجوهكم أيضا”.

وقالت مصادر صحافية إن أغنية الفنان المغربي الجديدة قام بكتابة كلماتها بنفسه خلال تواجده في السجن لمدة ستة اشهر.

يذكر أن الشرطة الفرنسية كانت قد اعتقلت الفنان المغربي سعد المجرد داخل فندق “ماريوت شانزلزيه” بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.

وقضى سعد في محبسه حوالي 6 شهور، وقد وافق القضاء الفرنسي على إطلاق سراحه، إلا أنه ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني.