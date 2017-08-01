الريال يتلقى دفعة معنوية هائلة قبل السوبر الأوروبي‎

“القدس العربي” : تلقى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، أنباء سارة، باستجابة القائد سيرخيو راموس، لبرنامج علاجه من إصابته في الأذن، لتزداد فرصه في المشاركة أمام مانشستر يونايتد في لقاء كأس السوبر الأوروبية، المُقرر لها في الثامن من أغسطس/اب الجاري على ملعب “فيليب آرينا” في مقدونيا. وبحسب ما ذكرته صحيفة “الماركا” الإسبانية، فإن المدافع البالغ من العمر 31عامًا، يقوم الآن بتكثيف تدريباته مع مدرب الأحمال البدنية، حتى يصل لقمة لياقته البدنية، قبل الإصطدام بشياطين مانشستر، الذي سيعقبه مباراتين كلاسيكو ضد الغريم الأزلي برشلونة لتحديد بطل كأس السوبر الإسبانية.

وتُمثل عودة راموس إضافة قوية لتشكيلة زيزو، خاصة وأنها جاءت بعد مرور 24 ساعة فقط، من عودة الأنيق الألماني توني كروس للتدريبات، بعد غياب دام أسبوع، بداعي إصابته في الكاحل، والتي حرمته من اللعب أمام المان سيتي وبرشلونة في كأس الأبطال الودية الدولية. أما الطرف الإنكليزي، فسوف يخوض السوبر الأوروبي دون ثلاثة من أهم لاعبيه إريك بايلي، دالي بليند وفيل جونز، بداعي الإيقاف من قبل اليويفا، ومعهم كذلك الثلاثي “أشلي يونغ، لوك شو وماركوس روخو، لإصابات طويلة الأمد.