أكبر قلب على وجه الأرض معروض في كندا

يعرض متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورونتو الكندية قلب الحوت الأزرق، أكبر قلب على وجه الأرض، مما يتيح لزواره فرصة إلقاء نظرة على هذا العضو الضخم عن كثب.

وانتزع القلب من أحد حوتين أزرقين جرفتهما المياه إلى شواطئ نهر تروت في إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور بعد نفوقهما قبل نحو ثلاث سنوات.

كان القلب قبل انتزاعه يزن 181 كيلوجراما على الأقل.

وقال بيرتون ليم مساعد أمين علم الثدييات في المتحف: “بعض الديناصورات كالصوروبودا أطول لكن من حيث الوزن فإن الحوت الأزرق هو أثقل حيوان عاش على الأرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب”.

ومن النادر العثور على جثث للحوت الأزرق لأنها عادة ما تغرق في قيعان المحيطات لأن الدهون في أجسامها تكون أقل نسبيا من مثيلتها في أنواع الحيتان الأخرى.