الصين تُعدم 66 ألف دجاجة

بكين – رويترز

قالت وزارة الزراعة الصينية الثلاثاء إن منطقة منغوليا الداخلية أعدمت 66500 دجاجة بعد تفش لإنفلونزا الطيور أصاب 35 ألف طائر.

وأضافت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت أنه تأكد ظهور السلالة (إتش5إن1) من الفيروس في مزرعة للدجاج بمدينة تونغلياو التي يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص وأن السلالة قتلت 15 ألف طائر.

وذكرت الوزارة أنها تسيطر الآن على تفشي المرض.

وأسفر آخر تفش لإنفلونزا الطيور في مارس آذار عن نفوق 134 طائرا بمزرعة للبط في إقليم هوبي بوسط البلاد.

والحالة التي رصدت في الآونة الأخيرة هي أول تفش كبير ومؤكد للمرض بين الطيور الداجنة بعد انقضاء أشهر الشتاء وبهذا يصل العدد الإجمالي للطيور التي جرى إعدامها منذ أكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من 240 ألفا.