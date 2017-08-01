أغلب الموظفين في العالم لا يستفيدون من الاجازة السنوية

أظهر استطلاع حديث أن نحو 40% من الموظفين في مختلف أنحاء العالم لا يستفيدون من إجازاتهم السنوية.

وبحسب الاستطلاح الذي أجرته “إبسوس″ فقد قال 61 بالمائة من الأشخاص حول العالم إنهم يفكرون بقضاء الإجازة بعيدا عن المنزل بشكل أو آخر، لكن النسبة تتناقص في بعض البلدان إلى ما دون النصف وتصل في أدنى المستويات في اليابان التي قال 24 بالمائة فقط إنه سيفعلون ذلك.

وكانت الهند في طليعة الدول التي قال المستطلعة آراؤهم فيها إنهم سيقضون إجازاتهم السنوية بعيدا عن المنزل تلتها المملكة المتحدة، ثم الصين فيما جاءت المملكة العربية السعودية، الدولة العربية الوحيدة، في المنتصف.

وبنسبة متقاربة قال 60 بالمائة حول العالم إنهم يستنفذون إجازاتهم السنوية كاملة، لكن الرقم انخفض خلال السنوات العشر الماضية في عدة بلدان أبرزها الصين، واليابان، وإيطاليـا، وأستراليا.

أما خلال الإجازة فقد قال أقل من نصف المشاركين إنهم توقفوا عن تفقد الرسائل والبريد الإلكتروني أثناء العطلة، بل إن عدد أولئك الذين يقرأون رسائل العمل خلال إجازتهم زاد من عام 2009 في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، خصوصا في إيطاليا، واليابان، وإسبانيا، وبلجيكا، وتناقصت في كل من البرازيل، والمكسيك فقط.