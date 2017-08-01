أمريكا تبني حواجز على الحدود مع المكسيك بالقرب من سان دييغو

واشنطن – رويترز : قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها ستتجاوز قوانين متصلة بالبيئة من أجل تسهيل بناء حواجز وطرق لها دواع أمنية على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك بالقرب من سان دييغو.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه المشروعات ستركز على 24 كيلومترا من الحدود تمتد باتجاه الشرق من المحيط الهادي في إطار جدار حدودي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأضافت أن هذه المنطقة واحدة من أكثر القطاعات الحدودية ازدحاما.

وقال البيان “هذا القطاع لا يزال منطقة دخول كثيف للمهاجرين غير الشرعيين لذلك هناك حاجة فورية لتحسين البنية التحتية الحالية وبناء حواجز وطرق حدودية إضافية”.

وأضاف البيان أن الوزارة ستشرف على تركيب حواجز وطرق وأضواء وكاميرات ومجسات إضافية على الحدود في إطار سلطة تعديل قانون الهجرة غير الشرعية لعام 1996.

وأشار البيان إلى أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي سلطة تجاوز الالتزام بعدة قوانين لضمان بناء الحواجز والطرق وأخذ التأثيرات الثقافية والبيئة في الاعتبار.