مؤلفة هاري بوتر تعتذرعن تغريدات تنتقد ترامب

لندن – رويترز : اعتذرت جيه.كيه رولينغ مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة لأسرة طفل قعيد بسبب تغريدات اتهمت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجاهل يد الطفل الممدودة لمصافحته في مناسبة إعلامية.

ووصفت رولينغ ترامب بعبارة “وحش النرجسية” بعد مقطع مصور في مؤتمر صحفي يوم 24 يوليو/ تموز عن الرعاية الصحية أظهر أن الرئيس تجاهل على ما يبدو يد طفل في الثالثة من عمره لكنه صافح بقية الناس أثناء استعداده للمغادرة.

غير أن مقطع دخول الرئيس إلى المؤتمر أظهر أنه توقف لتحية الطفل وتبادل معه حديثا قصيرا قبل أن يبدأ الكلام.

وقالت رولينغ إنها اكتشفت أن ما شاهدته لم يعكس بدقة حقيقة ما حدث وكتبت تغريدة قالت فيها “لقد كنت مدفوعة على ما يبدو بأحاسيسي تجاه قضية إغفال أو تجاهل الأشخاص المعاقين في الصور التي رأيتها”.

ووجهت الكاتبة اعتذارها للطفل وأسرته دون ذكر ترامب.

وعادة ما تنتقد رولينغ ، التي يتجاوز عدد متابعيها على تويتر 11 مليون شخص، ترامب وإدارته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي الأيام الثلاثة الفاصلة بين تغريدتها الأصلية واعتذارها يوم 28 يوليو/ تموز، تعرضت رولينغ لانتقادات على الإنترنت كان معظمها من أنصار ترامب بسبب تعليقاتها على الواقعة.