رئيس “حقوق الإنسان” القطرية: الخلافات مع الدوحة تم اختلاقها لشرعنة الانتهاكات الإنسانية

الدوحة “القدس العربي” -إسماعيل طلاي

قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إن الجانب الإنساني هو الأكثر تأثراً جراء أزمة الحصار على دولة قطر، لافتاً إلى أن دول الحصار إستهدفت خلال الأزمة حياة الشعوب الخليجية والمقيمين في منطقة الخليج في كافة جوانبها الصحية والتعليمية والعملية والاجتماعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأزمة تم اختلاقها لـ “شرعنة” الإنتهاكات الإنسانية التي باتت مكشوفة وواضحة للكافة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة بلندن مع كارين بيرس الرئيس العام السياسي للخارجية البريطانية بمقر الوزارة، ضمن سلسلة الجولات السابقة التي أجراها د. المري مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بوزارات الخارجية في العواصم الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، تسلمت “القدس العربي” نسخة منه إن د. المري قدم للمسؤولة البريطانية شرحاً مطولاً حول مستجدات الأزمة الخليجية، قائلاً: “إن دول الحصار تتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تترك حقاً مكفولاً إلا وتجاوزته بخروقات صارخة للإتفاقيات والمواثيق الدولية حتى طالت الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدواعي خلافات سياسية”.

كما تناول د. المري خلال الإجتماع الخطوات الواسعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مناهضة تلك الانتهاكات في كافة المحافل الدولية وحث المنظمات المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات. داعياً الخارجية البريطانية للاستمرار في دورها وواجبها الدولي في هذه الأزمة عبر آلياتها الحقوقية جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية لإدانة تلك الخروقات والضغط لإنهائها.

وأوضح المري أن الحياد غير مقبول حينما تهدد حياة الألاف من الناس وقال: “لا يمكن أن نكون على حياد في قضايا الإنتهاكات” معتبراً أن السكون عنها – الانتهاكات- ليس تنكّراً للاتفاقيات الدولية فحسب وإنما هو تنكّراً للمبادئ والأخلاق الدولية. وعبّر د. المري عن استيائه الشديد من مخرجات اجتماع وزراء دول الحصار الأخير بالمنامة وقال: ” لم يضف هذا الاجتماع للأزمة إلا مزيداً من التعقيد والتمادي في إطالة أمد الإنتهاكات” .

وأشاد في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تقوم المنظمات ونقابات الصحفيين البريطانية في مناهضة الإنتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. كما أشاد بالتعاطف الدولي الكبير مع المتضررين من أزمة الحصار من مواطني قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون وبقية الجنسيات الأخرى، إلى جانب التجاوب الكبير الذي لمسه خلال جولاته في العديد من العواصم الأوروبية والتأييد الكبير من وسائل الإعلام وكبريات المنظمات الصحفية، وتنديدهم بمطالب إغلاق الفضائيات القطرية وانتهاك حرية الرأي والتعبير.

وأكد على مواقف المنظمات الحقوقية الرافضة والمناهضة انتهاكات الحصار وعلى التحركات الأخيرة لتلك المنظمات بإدانة منع الحجاج من مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء فريضة الحج بوضع العراقيل الإجرائية وبث خطاب الكراهية والتحريض ضدهم في وسائل الإعلام الرسمية في دول الحصار.