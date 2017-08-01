مدرب ليفربول يختصر الطريق على برشلونة

“القدس العربي” : بعث مدرب ليفربول يورغن كلوب، رسالة واضحة وصريحة لإدارة نادي برشلونة، مفادها بإختصار، أن صانع ألعابه البرازيلي فيليب كوتينيو، لن يُغادر “آنفيلد روود” هذا الصيف، وبأي ثمن، ليقضي على آمال النادي الكتلوني في أول المُرشحين لخلافة نيمار.

ويعرف المدرب الألماني أن أغلب وسائل الإعلام الإسبانية والبريطانية، ربطت مستقبل لاعب الإنتر السابق بسحرة “كامب نو”، على اعتبار أنه بديل مثالي لمواطنه، المُحتمل إنتقاله إلى باريس سان جيرمان في غضون أيام في صفقة قياسية. وأشارت تقارير إنكليزية إلى أن رئيس النادي الكتلوني عاد للضغط على حُمر الميرسيسايد، بعرض مُحّسن، بلغت قيمته حوالي 72 مليون جنيه إسترليني، إلا أن زعيم بلاد الضباب على المستوى القاري، رفض الاستماع إلى العرض، بحجة أن الهدف المطلوب غير متاح للبيع.

وقبل المواجهة الودية النارية التي ستجمع الريدز ببايرن ميونخ على ملعبه “آليانز آرينا”، في بطولة كأس أودي الدولية، سُئل مدرب بوروسيا دورتموند السابق عن مستقبل كوتينيو، فأجاب للصحفيين قائلاً “كل ما أستطيع قوله أنه ليس للبيع. كلمة لا ليس لها تفسير آخر، وإلى الآن لم يحدث أي شيء جديد”.

وإذا فشل النادي الكتلوني في إقناع نظيره الإنكليزي بالتخلي عن لاعبه صاحب القميص رقم 10، فسوف تتجه الأنظار إلى خيارات أخري، منها هدف ريال مدريد الرئيسي مهاجم موناكو كيليان مبابي، وأيضًا جناح تشيلسي إدين هازارد، كون الخزينة ستكون مُنتعشة أكثر من أي وقت مضى -أكثر من 200 مليون يورو دفعة واحدة-، إذا تمت صفقة القرن.