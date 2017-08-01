هنية يبعث برسالة لأمير الكويت حول الأوضاع في القدس

غزة- (الأناضول): بعث إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، حول الأوضاع في مدينة القدس، والإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي، إن “الرسالة سُلّمت عبر ممثل الحركة في لبنان (أسامة حمدان) إلى السفير الكويتي في بيروت (عبد العال القناعي)”.

وأشارت إلى أن “الرسالة تضمنت شرحًا وافيًا حول الأوضاع في القدس، وإجراءات السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسعيها للتقسيم الزماني والمكاني في الأقصى”.

وتطرّقت الرسالة إلى “تصدي أهالي مدينة القدس للمخطط الإسرائيلي الخطير، وتحقيق المرابطين في القدس انتصارًا على الاحتلال، وكسرهم للحصار المفروض على المسجد الأقصى”، وفق البيان.

ووجه هنية في رسالته “الشكر لأمير الكويت على جهوده ومواقفه الداعمة لقضية القدس وفلسطين، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، متمنيًا لدولة الكويت الأمن والاستقرار والازدهار”.

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو/تموز الماضي هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.

واقتحم صباح اليوم 1079 مستوطنًا، المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لاقى رفضًا فلسطينيًا، وهو ما ينذر بعودة التوتر إلى القدس والأقصى.