توقيف صحافي في بنغلادش بعد تعليقه على نفوق معزاة عبر فيسبوك

دكا – أ ف ب : أوقفت شرطة بنغلادش الثلاثاء الصحافي عبد اللطيف مورول من مدينة دوموريا في جنوب البلاد لاتهامه بذم وزير الصيد بعد نشره تعليقا عن نفوق معزاة على فيسبوك.

أوقف الصحافي الذي يعمل مع صحيفة محلية بعد أن تقدم صحافي آخر من صحيفة منافسة بشكوى ضده بتهمة ذم وزير الصيد والتربية الحيوانية ناريان شاندرا شاندا الذي كان ضيف شرف حفل نظم السبت في دوموريا وسلمت خلاله حيوانات مزارع بينها ماعز وفراخ وبط إلى مزارعين فقراء.

وقال مدير شرطة المدينة سوكومار بيسواس إن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن معزاة توفيت لاحقا وهو ما دفع مورول إلى أن يكتب على فيسبوك: “معزاة أهداها وزير الدولة في الصباح نفقت في المساء”.

وتفيد الشكوى أن هدف مورول هو “الإساءة” للوزير “اجتماعيا وشخصيا” وأنه كان الأجدى به أن ينتقد مسؤولي التربية الحيوانية في المنطقة وليس الوزير.

وقال المشتكي للصحف المحلية إنه تصرف بصفته من أنصار رابطة عوامي الحاكمة، وأضاف “لم نحبذ” هذه الرسالة على فيسبوك.

تتهم جمعيات حقوق الإنسان حكومة بنغلادش باستخدام الفصل 57 من قانون الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والذي اودعت بموجبه الشكوى لقمع المعارضين والتنكيل بالصحافيين.

وتجمع مئات الصحافيين الشهر الماضي في دكا للمطالبة بالغاء هذا الفصل بعد توقيف واتهام العديد منهم بموجبه.