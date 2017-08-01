إقفال مكاتب منظمة أمريكية في كمبوديا بعد تقرير على “سي إن إن” بشأن دعارة الأطفال

بنوم بنه – أ ف ب : أمر رئيس الوزراء الكمبودي هون سن الثلاثاء بإقفال مكاتب منظمة غير حكومية أمريكية تساعد الأطفال العاملين في الدعارة في البلاد بعد تقرير بثته قناة “سي ان ان” الاخبارية اعتبره مهينا لكمبوديا.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل توزيع شهادات “لا يمكنني القبول بالإهانة التي وجهتها منظمة غير حكومية وبثتها قناة سي ان ان، عبر القول إن الأمهات في كمبوديا يبعن بناتهن ليعملن في الدعارة”.

وأضاف “لا يمكن التسامح مع هذه الإهانة، هذه المنظمة غير الحكومية يجب أن تترك كمبوديا”.

وقد عرضت القناة الأمريكية في 25 يوليو /تموز تقريرا في شأن ثلاث فتيات قاصرات أنقذتهن منظمة “اغابيه انترناشونال ميشنز″ (ايه آي ام) المسيحية الناشطة في كمبوديا منذ 1988.

وبعد تقرير أول في شأن هؤلاء الفتيات عام 2013 في ضاحية سفاي باك قرب بنوم بنه، عاد الصحافيون لتتبع ثلاث منهن.

ويظهر الوثائقي أنه على رغم من الحملة التي أطلقتها السلطات في مطلع العقد الماضي لمكافحة الدعارة لدى الأطفال في سفاي باك، تسجل الظاهرة عودة في المنطقة.

ويقول القس الأمريكي دون بروستر الذي يدير هذه المنظمة غير الحكومية في التقرير إن سفاي باك شكلت “في مرحلة معينة مركزا” لدعارة الأطفال في كمبوديا.

ويتيح قانون أقر عام 2013 لهون سن بإغلاق أي منظمة غير حكومية تهدد الأمن الوطني أو “التقاليد والثقافة” في كمبوديا.

وتعتمد كمبوديا بشكل كبير على مساعدة منظمات غير حكومية دولية في عدد من القطاعات بينها الصحة أو العمل الاجتماعي بعد عقود عدة من نهاية حكم الخمير الحمر والحرب الأهلية.