مقتل نحو 20 شخصا في تفجير بمسجد غربي أفغانستان

كابول- (د ب أ): أكد جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات بأفغانستان، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في هجوم انتحاري وقع في مسجد في الولاية الواقعة غربي البلاد.

وأضاف فرهاد أن أكثر من 30 شخصا آخر أصيبوا، وأن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وكانت محطة “تولو تي في” ذكرت أن المسجد شيعي، لكن الجهة التي تقف وراء الهجوم لا تزال غير معروفة.

وشهدت الأشهر الماضية هجمات متكررة من قبل مقاتلين تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ولاسيما في العاصمة الأفغانية كابول على مساجد وتجمعات للأقلية الشيعية (الهزارة) في أفغانستان.