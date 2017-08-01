تسريب نص لحلقة غير معروضة من مسلسل “غيم أوف ثرونز″

نيويورك- (أ ف ب): تعرضت قناة “اتش بي او” الأمريكية، والتي تبث عبر الكابل، لهجوم من قراصنة المعلوماتية استولوا على مضامين حصرية، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن من بين المواد المقرصنة نص لحلقة غير معروضة من مسلسل “غيم اوف ثرونز″.

ولم توضح القناة طبيعة المحتوى الذي تمت قرصنته خلال الهجوم، غير أنها أشارت في إعلان حصلت عليه وكالة فرانس برس إلى أنه يشمل بعضاً من برامجها.

وقالت القناة ،التابعة لمجموعة “تايم وورنر”، “نحن نتعاون مع السلطات وشركات خارجية لأمن المعلوماتية”.

وفي مراسلة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس بريس، طمأن المدير العام للقناة ريتشارد بليبلر الموظفين في “اتش بي او”، بأن المدراء وأفراد الفرق الفنية “يعملون بشكل متواصل لحماية مصالح القناة والمؤسسة الجماعية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة أن قراصنة المعلوماتية استولوا على حلقات غير معروضة من مسلسلي “بالرز″ و”روم 104″، إضافة إلى نص رابع حلقات الموسم السابع من مسسلسل “غيم اوف ثرونز″ التي لم تبثها القناة بعد.

وتلقى مجموعة من الصحافيين، العاملين في تغطية أخبار وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، رسالة الكترونية مرسلة من عنوان غير معروف تؤكد حصول “أكبر عملية تسريب رقمي” وتتحدث عن إمكان مشاهدة مضمون غير معروض سابقاً من “غيم أوف ثرونز″.