تعثر في مفاوضات عرسال:”هيئة تحرير الشام” تطالب بمطلوبين في مخيم عين الحلوة

شرق لبنان – “القدس العربي” – أحمد القصير: لا تزال مفاوضات عرسال، شرق لبنان، بين الأخذ والرد بين تنظيم “هيئة تحرير الشام” من طرف و “حزب الله” من طرف آخر، إذ كل منهم يحاول كسب ما يستطيع من مطالب.

وبعد انتشار خبر الافراج عن أربعة اشخاص من سجن رومية، ثلاث سوريين ولبناني حيث أن الأخير كان قد انهى محكوميته، كان مرجحاً أن تنطلق الحافلات المئتين من عرسال باتجاه ادلب، لكن عاودت المفاوضات لتقف اليوم عند مطالب جديد لتنظيم “هيئة تحرير الشام”.

وعند سؤال “القدس العربي” عن أسباب العرقلة، قال الشيخ أبو اليسر، المسؤول الشرعي لـ”هيئة تحرير الشام” في القلمون الغربي : “بالنسبة للشروط الجديدة التي طلبناها هي المطالبة بالسماح للمطلوبين في مخيم عين الحلوة بالمغادرة”.

وأضاف أن “مصير هؤلاء المطلوبين في ظل هذه الطائفية البغيضة، الهلاك لا محالة، أو إشعال المخيم وتوريط مئات العائلات والضحايا، وخروجهم يصب في مصلحة الجميع وهذا الطلب ليس جديدا وقد تم طرحه سابقا والآن وجب التأكيد عليه” .

أما بالنسبة لسجناء رومية، تابع المصدر “كان من المفترض أنه سيتم الإفراج عن البعض منهم في الأمس، ولكن للاسف تراجع الجانب اللبناني. من الطبيعي أن نطلب جميع من لنا في السجون اللبنانية بلا استثناء ونرجو أن يتحقق ذلك” .

واطلعت “القدس العربي” على خط السير المتفق عليه حيث أن الطريق المتفق عليه فليطة قارة حمص طريق حماه السلمية ثم السعن وصولاً إلى إدلب .

أما من الطرف المقابل صرح راعي هذه المفاوضات جهاز الامن العام اللبناني متمثلاً برئيسه اللواء عباس ابراهيم في لقائه مع فعاليات بلدة اللبوة اليوم: أن “الامور دقيقة جدا ولن نتكلم عن العراقيل لكي لا تظهر عراقيل اخرى ومن الممكن ان تنتهي عملية التفاوض خلال ساعات أو تستمر اكثر” .

ونقل الاعلام اللبناني اليوم أن المفاوضات انتهت والاتفاق يشمل إخراج مطلوبين لبنانيّين وفلسطينيّين وسوريّين من عين الحلوة والافراج عن خمسة من سجن رومية أربعة منهم موقوفون غير محكومين وواحد أنهى محكوميّته .”