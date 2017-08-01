استطلاع: تنظيم “الدولة” والتغير المناخي على رأس قائمة التهديدات العالمية

واشنطن- (د ب أ): اعتبرت شعوب فى عدد من دول العالم، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والتغير المناخي يمثلان أكبر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.

ووفقا للاستطلاع الذى أجراه “مركز بيو للدراسات”، ومقره واشنطن، فإن 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واستراليا، اعتبرت تنظيم “الدولة” هو التهديد الأكبر الذي يواجه العالم.

بينما اعتبرت 13 دولة، من بينها كندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، أن التغير المناخي هو التهديد الأكبر.

ورأى نحو 62 في المئة من الذين شاركوا في الدراسة أن تنظيم (داعش) يشكل تهديدا رئيسيا، بينما شعر 61 في المئة بنفس الشعور تجاه التغير المناخي.

وكانت الهجمات الإلكترونية من بواعث القلق الأكبر لدى 51 في المئة من المشاركين فى الاستطلاع، فيما شكل الاقتصاد العالمي 51 في المئة، وأزمة اللاجئين 39 في المئة.

وشعر نحو ثلث الذين شاركوا في الدراسة أن قوة الولايات المتحدة ونفوذها يشكلان مصدرا للقلق، بينما شعر نفس العدد تقريبا بنفس الشيء تجاه روسيا والصين.

وأجرى مركز بيو الدراسة على ما يقرب من 42 ألف شخص في 38 بلدا خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار الماضي.