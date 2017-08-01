الخطوط الجوية القطرية و”لاتام” البرازيلية توقعان إتفاقية الرمز المشترك

الدوحة - “القدس العربي” من إسماعيل طلاي:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيعها اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط “لاتام” الجوية البرازيلية، لتتمكن الناقلة بموجبها من الوصول إلى 25 مطارا في البرازيل عبر مطار “غواروليوس″ الدولي في مدينة ساو باولو، وريو دي جانيرو (GIG)، وسلفادور (SSA)، وكامبو غراندي (CGR)، وفوز دو إيغواسو (IGU) ، ورسيف(REC).

وأوضح أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان أصدرته الناقلة، أن اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة وخطوط “لاتام” الجوية البرازيل، تعزز العلاقات بين دولة قطر والبرازيل، حيث شهدت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أمريكا الجنوبية إقبالاً ملحوظاً من قبل المسافرين من القارة اللاتينية إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات عالمياً.

ولفت إلى أن اتفاقية الرمز المشترك الجديدة التي تبدأ اعتبارا من الثلاثاء، تلبي الطلب المتزايد على السفر إلى أمريكا الجنوبية وتتيح المزيد من خيارات السفر لمسافري الناقلة من الدوحة ومن شتى الوجهات عالمياً إلى العديد من الأماكن في البرازيل، حيث تتيح هذه الإتفاقية الفرصة أمام المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية للوصول إلى أكثر من نصف وجهات لاتام المحلية في البرازيل.

يذكر أن أول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة وصلت إلى مدينة ساو باولو في البرازيل عام 2010، حيث تواصل هذه الرحلة مسارها إلى مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، واستمرت الناقلة القطرية بتعزيز حضورها في المنطقة خلال السبعة أعوام الماضية، كما أعلنت مؤخراً عن تدشين رحلاتها إلى ريو دي جانيرو في البرازيل العام القادم.

ووسعت القطرية للشحن الجوي من نطاق عملياتها في أمريكا الجنوبية، وذلك بإطلاق رحلاتها إلى ساو باولو في البرازيل، وبوينس آيرس في الأرجنتين، وكيتو في الإكوادور في شهر فبراير من عام 2017، حيث يهدف إطلاق رحلات الشحن الجوي إلى تلبية الطلب المتزايد على الاستيراد والتصدير بين أمريكا الجنوبية مع الشرق الأوسط وآسيا.

وتعد خطوط لاتام الجوية البرازيل عضواً في مجموعة لاتام الجوية وعضوا في تحالف ون وورلد، وتسير خطوط لاتام الجوية البرازيل رحلاتها إلى 44 وجهة في البرازيل، بما في ذلك 25 مطارا داخليا عبر مقر عملياتها في مطار “غواروليوس″ الدولي في ساو باولو، لتتيح بذلك الفرصة أمام المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية للوصول بسلاسة إلى هذه الوجهات من الدوحة.

ويحظى عملاء الخطوط الجوية القطرية وخطوط “لاتام” الجوية البرازيل بإمكانية الاستفادة من مزايا المسافر الدائم لدى سفرهم على متن الناقلتين الأعضاء في تحالف ون وورلد، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى صالات الانتظار في المطارات عالمياً وتسجيل الدخول بسرعة والحصول على المزيد من الأمتعة والحصول على المزيد من الأميال وأولوية تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة.

وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار “معاً إلى كل مكان”.. وفي هذا الصدد أضافت الناقلة القطرية، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، مؤخراً دبلن في جمهورية إيرلندا وسكوبيه إلى شبكة وجهاتها، بينما ستقوم بتدشين رحلاتها إلى براغ في جمهورية التشيك، وصُحار في سلطنة عُمان، وكييف في أوكرانيا، وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 200 طائرة.