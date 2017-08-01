الخليفي: نيمار؟ لا تستبقوا الأحداث

:”القدس العربي” : تعمد رئيس باريس سان جيرمان السيد ناصر الخليفي، إثارة الجدل، في رده على سؤال حول صحة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية ذهاب هداف البرازيل الأول نيمار إلى حديقة الأمراء هذا الصيف، نظير تسديد قيمة فسخ عقده مع ناديه الكتلوني.وأصبح صاحب الـ25عامًا، الاسم الأكثر رواجًا في أخبار إنتقالات اللاعبين الصيفية، نظرًا لضخامة المبلغ الذي سيدفعه النادي الباريسي لنظيره الكتلوني، لإسقاط بند قيمة فسخ عقد اللاعب مع أصحاب “كامب نو”، ويُقدر بنحو 250 مليون يورو، بخلاف راتب سنوي للموهوب قيمته 30 أو 40 مليون يورو، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي مع ناديه. وقال مدير شبكة قنواتBEIN في مقابلة مع تلفزيون Medi 1 المغربي “نيمار؟ أعتقد أنه ليس من الجيد أبدًا الحديث عن تعاقدنا مع نيمار. اليوم هو لاعب برشلونة، وبالنسبة لنا، سنرى ما سيحدث معه، لكني أؤكد لكم أننا نحترم العقود الموقعة مع الأندية واللاعبين الآخرين”. بصراحة، لا أُفضل الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، آمل أن أتحدث عنه في وقت آخر، وأفضل كذلك عدم وضع نسب مئوية لنجاح أي صفقة، أحب أن يأتي كل شيء في وقته، لا خلاف أبدًا على أن نيمار من أفضل لاعبي العالم، لكن أعود وأكرر، أنه ما زال لاعبًا في صفوف برشلونة”.

وختم “الشيء الذي لا يعرفه الكثير، أننا لا نُسلط التركيز على اللاعبين الكبار فقط، بل اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، وكما أقول دائمًا، هدفنا الرئيسي هو زيادة شعبية النادي في مختلف أنحاء العالم، ومساعدة اللاعبين والمدرب للمستوى الذي نأمل في الوصول إليه”.