الديموقراطيون يدعون ترامب لتعليق صفقات مع الصين

واشنطن- (رويترز): دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لتعليق بعض الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة للضغط على الصين “للمساعدة في كبح سلوك كوريا الشمالية الخطير والمزعزع للاستقرار”.

وحث تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في رسالة لترامب، على استخدام سلطاته عبر لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة للضغط على بكين بتعليق الموافقة على “كل صفقات الاندماج والاستحواذ للكيانات الصينية في الولايات المتحدة”.

ويأتي طلب شومر في ظل القلق من كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخا يوم الجمعة، قال خبراء إنه قادر على إصابة لوس أنجليس.

ودعا ترامب الصين مرارا لكبح جماح حليفتها كوريا الشمالية واتفق شومر مع ذلك.

وكتب شومر لترامب الجمهوري “تقييمي هو أن الصين لن تردع كوريا الشمالية ما لم تمارس الولايات المتحدة ضغطا اقتصاديا أكبر على الصين. على الولايات المتحدة أن تبعث برسالة واضحة للحكومة الصينية”.

لكن السيناتور جون كورنين وهو جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ غير مقتنع بأن لجنة الاستثمار الأجنبي هي الأداة المناسبة.

وقال “ليس هذا هو الهدف من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. اللجنة هي أداة للأمن القومي لمحاولة التأكد من أن استثمارات الدول الأجنبية في مجال التقنية العالية لا تسرق ما لدينا من تكنولوجيا متطورة”.