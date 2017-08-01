الأمم المتحدة: وصول مساعدات إنسانية لـ400 ألف سوري

نيويورك- (الأناضول): قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من تقديم مساعدات إنسانية إلى 400 ألف شخص من المتضررين من الصراع في محافظات الرقة (شمال) ودير الزور والحسكة (شمال شرق)، خلال الشهرين الماضيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضح دوجريك أن “برنامج الأغذية العالمي وصل إلى ما يقرب من 200 ألف شخص متضررين من أعمال العنف في الرقة، والمدنيين في محافظتي دير الزور والحسكة المتجاورتين وذلك خلال شهر يوليو/تموز الماضي”.

وأضاف “نقلت أكثر من 140 شاحنة مواد تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر عبر طريق تم فتحه حديثا بين حلب والحسكة”.

وقال دوجريك، أمس الإثنين، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة، إن ثمة تقارير “تفيد باحتجاز ما بين 20 و50 ألف شخص داخل الرقة، من دون الحصول على مياه الشرب النظيفة لمدة 48 يوماً، وسط نقص خطير في الأدوية والمرافق الطبية”.