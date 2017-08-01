﻿وزير الخارجية الأمريكي يشترط للتعاون مع موسكو خروج القوات الإيرانية من سوريا

واشنطن ـ «القدس العربي»: قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، أمس إنّ بلاده حريصة على التعاون مع روسيا من أجل استقرار سوريا، شريطة أن تغادرها القوات الإيرانية، وكتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تيلرسون، اليوم، بمقرّ وزارته في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض خلاله ملخصاً لنشاطاته منذ تسلم مهام منصبه قبل 7 أشهر.

واعتبر الوزير أنّ «العلاقات بين واشنطن وموسكو تضمنت، رغم اضطرابها، تعاوناً في مجال زرع الاستقرار في سوريا».

وأضاف أنّ «بلاده اشترطت على روسيا انسحاب القوات الإيرانية والمتعاونين معها من سوريا، ومنح السوريين الفرصة لكتابة الدستور وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة».

وشدّد على أنّ بلاده لم تغير موقفها من النظام السوري، بمعنى أنها ما تزال متمسّكة بعدم وجود مستقبل لبشار الأسد في الحكم بسوريا.

وبخصوص الحرب على «داعش»، لفت تيلرسون إلى أنّ الحرب ضد التنظيم الإرهابي «مستمرة بوتيرة أسرع ممّا كان متوقعًا».

غير أنه اعترف في الآن نفسه، بأنّ «الأمر ما زال صعباً»، على حدّ تعبيره.

وبالنسبة للوزير، فإن «نجاح» التجربة العراقية مع النازحين، تدفع الولايات المتحدة إلى العمل على تقليد تجربة الموصل (إعادة السكان إلى مناطقهم) مع المناطق المحررة من «داعش» في سوريا.

كما أنّ «نجاح تجربة تخفيف مناطق التوتر في سوريا تجعل واشنطن تفكر في النسج على منوالها في المناطق المحررة من «داعش» شمالي سوريا.