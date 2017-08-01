﻿مراقبون: الإعلام الجزائري «يلمع» صورة شقيق الرئيس بوتفليقة تمهيدا لخلافته

الجزائر ـ «القدس العربي»: يفسر مراقبون خروج سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري من الظل إلى الأضواء الكاشفة ومن خلال التلفزيون الرسمي والظهور المتكرر، وبهذه الطريقة، ‏بأن له ‏علاقة بترتيبات مقبلة، قد ‏يكون محاولة من شقيق الرئيس لقياس شعبيته، خاصة على خلفية طموحه بخلافة شقيقه.

شقيق الرئيس الأصغر ‏والأقرب إليه، فرضت عليه ظروف مرض شقيقه الأكبر تسيير بعض الأمور التي ‏تتجاوز صلاحياته كمستشار للرئيس، في حين يراه آخرون «داهية» القصر الذي يسير ‏الجميع وكل شيء، دونما حاجة إلى منصب، خاصة منذ مرض الرئيس، إذ أصبح هو ‏الوسيط الذي ينقل إليه وينقل عليه، وفيما يفشل الكثير من كبار المسؤولين في مقابلة ‏الرئيس، يبقى سعيد هو حلقة الوصل.‏

ففي الوقت الذي يتنبأ فيه المراقبون بدور أكبر لسعيد بوتفليقة في المستقبل القريب، ‏خاصة ما تعلق بالخلافة، لكن سيناريو 2014 قد يتكرر مجددا، ففي ظل فشل مكونات ‏النظام في التوافق على بديل، تبقى ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة هي الحل الوسط ‏الأنسب، بدليل أن تقريرا لمجلس الشيوخ الفرنسي حول الوضع في الجزائر، ذكر أن ‏ولاية خامسة لبوتفليقة تبقى قائمة، لأنه لا توجد مؤشرات توحي برغبة الشارع ‏الجزائري في إحداث تغيير، وأن الرئيس بوتفليقة الذي جاء بعد سنوات الإرهاب التي ‏عصفت بالبلاد يتمتع بشعبية حقيقية. ‏