﻿فروع لبنوك عالمية تبحث عن مقار بديلة لدبي لصعوبة التحويل إلى قطر

لندن ـ «القدس العربي» قالت وكالة أنباء «بلومبيرغ» العالمية المتخصصة بشؤون الاقتصاد، إن بعض المصارف الدولية قررت نقل نشاطها من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب الأزمة الخليجية التي نجمت عن قرار حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، الأمر الذي صعب من مهمة تلك المصارف في التعامل مع دولة قطر الغنية بالغاز.

واضطر العديد من البنوك العالمية إلى إجراء تحويلاتها المالية من أفرعها في لندن ونيويورك نظراً لاستحالة التحويلات من مركز دبي المالي العالمي إلى قطر بعد فرض الحصار على الدوحة.

وتبحث البنوك المختلفة عن مراكز مالية عالمية أخرى بديلة عن مركز دبي الدولي لتسهيل عمليات تحويلاتها إلى قطر لتمثيل أعمال زبائنها من الشركات ورجال الأعمال.

يذكر أن العديد من الجهات المقرضة والمكاتب المالية الضخمة التي لها علاقات مالية مع جهاز قطر للاستثمار، والتي تدار من دبي، تخشى أن تفقد سوقها القطري، كما أنها تسعى لتجنب أي إضرار بعلاقاتها مع دولة الإمارات العربية والسعودية.

إلى ذلك، نفى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، صحة اتهامات وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، لدولة قطر، التي اتهمها بنقل إحداثيات وجود قوات التحالف العربي في محافظة مأرب اليمنية للحوثيين.

وقال العطية في حوار مع قناة «الجزيرة» إن «الشيخ خالد آل خليفة غير صادق، فالقوات القطرية لم تكن موجودة أبدا في مأرب».

وأضاف إن القوات القطرية، كانت مهمتها حماية سبع نقاط على الحدود الجنوبية للمملكة ولم يطأ قدم أي فرد من القوات المسلحة القطرية مأرب.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات على قطر، وقطعت كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي، وطلبت من قطر تلبية شروط مجحفة للحوار، ورفضت قطر الشروط متهمة دول الحصار بافتعال أزمة للمس بسيادتها الوطنية.