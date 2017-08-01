﻿الحمد الله يتهم «جهات» بالضغط السياسي على السلطة مقابل المساعدات المالية

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» من أشرف الهور وفادي أبو سعدى: خرج رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، عن حذره المعتاد ليكشف في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الليلة قبل الماضية، عن تعرض القيادة الفلسطينية لـ»ضغط سياسي»، في موضوع الدعم المالي المقدم للخزينة الفلسطينية.

وقال «لولا وجود الاحتلال، قد لا نحتاج الدعم الدولي». وأضاف «بعض الدول تمارس علينا ضغطا سياسيا في موضوع الدعم المالي»، مشيرا إلى وجود نية لدى الفلسطينيين لإيجاد فرص عمل من خلال المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم. وقال «نريد عمل منطقة مشابهة بالخليل لإيجاد فرص عمل». ولكن الحمد الله لم يحدد الأطراف التي تمارس الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية وإن كانت عربية او أجنبية.

وتحدث رئيس الوزراء عن «تعديل وزاري وشيك يشمل وزارات لا يزيد عددها عن خمس. وأكد أن محاولات «فصل غزة عن الضفة الغربية لن تنجح. وقال «لن تكون هناك دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة»، مضيفا «هذه مسلمات».

واستباح اليهود مجدد ساحات المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، خلال اقتحام أكثر من ألف يهودي ساحات الحرم القدسي، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل اليهودية في ذكرى خراب الهيكل المزعوم

وعلمت «القدس العربي» أن ثلاثة من المستوطنين حاولوا سرقة حجارة وأشجار من داخل المسجد لكن المصلين وحراس المسجد تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك وسط مشادات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

في غضون ذلك تحدثت أوساط دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن صدور إرادة ملكية أردنية بتعيين 130 موظفا جديدا لخدمة الأقصى. وتضم هذه التعيينات أئمة وحراسا ووعاظا ومسؤولي إدارة وخدم مساجد.

ويأتي هذا التنسيب الجديد لدائرة الأوقاف بعد تحدي إجراءات الاحتلال من قبل المقدسيين وإفشال مخططاته بالاستيلاء على الأقصى ونصب بوابات الكترونية وكاميرات ذكية، علما بأنه قبل عامين تقريبا تم تعيين 150 حارسا للأقصى من بينهم حارسات.