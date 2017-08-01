﻿انشقاقات لعناصر سوريين في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في ريف دير الزور

حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان: أكدت مصادر محلية لـ»القدس العربي» وقوع انشقاقات في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» لعناصر سوريين قبل أيام في مدينة البوكمال وريفها في شرقي محافظة دير الزور، وذلك عقب إصدار قيادة التنظيم قراراً يقضي بنقل مئات المقاتلين إلى جبهات مختلفة عدة يقاتل فيها التنظيم.

وأضافت المصادر، أن التنظيم نشر عشرات الحواجز بين قريتي البصيرة والحسينية، واستنفر جميع الحواجز الرئيسية في ريف دير الزور من أجل ملاحقة العناصر المنشقين، فيما أقدم الجهاز الأمني التابع للتنظيم على مصادرة منازل وممتلكات تعود ملكيتها للعناصر المنشقين.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الأمني للتنظيم أصدر قراراً خلال الأيام الماضية بتغريم كل شخص يحاول الفرار من المناطق التي يسيطر عليها في دير الزور وريفها بمبلغ «دينار ونصف دينار» أي ما يوازي نحو مئة وخمسين دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى السجن لمدة ثلاثة أيام، أما الفارون فهم بحكم المرتدين وستتم مصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وأراضٍ وأموالٍ.

ولفتت المصادر إلى عزل الجهاز الأمني لتنظيم «الدولة» المدعو أبو بكر «قتيبة الحنود» من مهامه وهو من سكان بلدة حطلة وأحد أهم أمنيي التنظيم وكان له الدور الأبرز بمصادرة عدد كبير من منازل المدنيين الذين هربوا خارج مناطق سيطرة التنظيم وملاحقة ذوي مقاتلي المعارضة السورية واقتيادهم للتحقيق، ويتهم بجرائم قتل بحق العديد من المدنيين الأبرياء.

وكان تنظيم «الدولة» أعدم المهندس دليل محمود الحميد (مريض ومصاب بشلل نصفي)، وخطاب العيد العلي الملقب بـ»ابن خباص» في قرية الطيانة بريف ديرالزور، وذلك بتهمة الردة وتداول أحاديث عن قرب اقتحام دير الزور من قبل قوات سوريا الديمقراطية «قسد».